130 estudiantes de Castilla y León potencian su talento matemático con un campamento en Béjar

Un total de 130 estudiantes de Castilla y León participará este fin de semana en el campamento de inicio de curso del proyecto Estímulo del Talento Matemático (EsTalMat), que se celebrará los días 24 y 25 de octubre en Béjar.

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El alumnado se alojará en Llano Alto, en el entorno de la Sierra de Béjar, donde disfrutará de un programa de actividades centradas en las matemáticas. La iniciativa también incluirá visitas a Béjar y Candelario, combinando el aprendizaje con actividades de convivencia.

EsTalMat forma parte de un proyecto de ámbito nacional impulsado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y está organizado en Castilla y León por la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán.