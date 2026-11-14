La Covatilla registra la mayor racha de viento del país con 79 km/h

La estación meteorológica de la estación de esquí de La Covatilla ha marcado el ritmo meteorológico en el arranque de este sábado, 14 de noviembre. Según los registros diarios de la Agencia Estatal de Meteorología, el enclave salmantino ha anotado la racha máxima de viento de toda España durante la mañana, alcanzando los 79 kilómetros por hora.

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El protagonismo del viento en la sierra bejarana se ha completado con el liderazgo nacional en velocidad máxima sostenida, donde La Covatilla ha vuelto a ocupar el primer puesto de la tabla al registrar 50 kilómetros por hora. Además de los fuertes vientos, el frío también se ha dejado notar en este punto de la geografía salmantina, que se ha convertido en el único representante de Castilla y León dentro del listado de las diez temperaturas mínimas del país tras caer los termómetros hasta los 2,7 grados, situándose en novena posición.

A este episodio invernal se suman las intensas lluvias caídas durante las primeras horas de la jornada. La Covatilla ha escalado hasta la tercera posición nacional en precipitación acumulada tras recoger 25 litros por metro cuadrado. El agua ha dejado igualmente registros significativos en otros puntos de la comunidad autónoma, destacando los 23 litros por metro cuadrado acumulados en la estación soriana de Vinuesa, los 22,3 litros en la localidad abulense de Piedralaves y los 18,2 litros registrados en el municipio salmantino de Navasfrías.