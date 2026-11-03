El PSOE vuelve a reivindicar la recuperación de la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata

El PSOE de Salamanca ha reclamado que se aceleren los trabajos para recuperar la Ruta de la Plata. El secretario general de los socialistas salmantinos, David Serrada, y el alcalde de Béjar y diputado provincial, Antonio Cámara, han defendido la importancia de esta infraestructura para el desarrollo económico y social del oeste peninsular.

Publicidad Publicidad

Serrada ha recordado que el Gobierno de España ha puesto en marcha un estudio de viabilidad para avanzar hacia la reapertura, con una inversión cercana al millón de euros. Sin embargo, ha reconocido que acumula retrasos y ha exigido que se complete cuanto antes.

"Es una infraestructura fundamental para el desarrollo económico, social y el empleo de todo el oeste español", ha señalado. Además, ha asegurado que recuperar la Vía de la Plata "no es mirar al pasado, sino que es una apuesta por el futuro de nuestros territorios".

Publicidad Publicidad

Por su parte, Antonio Cámara ha insistido en la importancia de esta conexión para Béjar y Salamanca, al considerar que permitiría mejorar las comunicaciones, atraer oportunidades económicas y favorecer la creación de empleo.

El alcalde bejarano ha reclamado que se avance cuanto antes en el proyecto de reapertura: "Disponer cuanto antes del proyecto para la reapertura del tren de la Ruta de la Plata es algo esencial".

Ambos dirigentes han coincidido en reclamar avances concretos para que esta reivindicación histórica deje de estar pendiente y se convierta en una realidad para Salamanca y el conjunto del oeste peninsular.