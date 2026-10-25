UPL exige a la Junta que no abandone la muralla de Béjar tras incumplir su promesa de restaurarla

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado que la Junta de Castilla y León haya dado marcha atrás en su compromiso de intervenir en 2026 para frenar el deterioro de la muralla medieval de Béjar.

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La confirmación del abandono del proyecto llegó tras una pregunta escrita en las Cortes formulada por la formación leonesista, a la que el consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, respondió escudándose en problemas presupuestarios y en la titularidad del bien, desentendiéndose así del compromiso adquirido un año antes por su antecesor.

Desde UPL critican que la Junta utilice pretextos que no impidieron el compromiso inicial ni han frenado actuaciones en otras murallas de la comunidad, advirtiendo del riesgo de esperar a que se produzcan derrumbes, sobre todo ante la vegetación que ya daña la estructura de este monumento del siglo XII.

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