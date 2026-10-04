La música de la OSCyL llegará a Béjar este miércoles

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) llevará este miércoles, 7 de octubre, su música hasta Béjar dentro de la decimotercera edición de su Maratón Social Musical.

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El Trío Sine Nomine, formado por violín, viola y violonchelo, ofrecerá un concierto en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CRAPDI) Monte Mario.

La actuación forma parte de un programa que llevará la música de la OSCyL a distintos centros sociales, sanitarios y educativos de Castilla y León.