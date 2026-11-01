Un dron inspeccionará obras y vigilará para la Policía Local en Béjar

Los cielos de Béjar estarán vigilados con un dron municipal que podrá ser utilizado por los distintos departamentos del Ayuntamiento. El consistorio bejarano ha sacado a contratación la compra de un sistema de aeronave no tripulada (DRON), de categoría compacta, cuyo peso en orden de vuelo sea estrictamente inferior a 250 gramos.

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La memoria del pliego recoge la justificación que hace el Ayuntamiento para su compra y también los usos a los que estará destinado. Según el Ayuntamiento, su compra es necesaria ya que el departamento de Urbanismo tiene asignadas, entre otras, las funciones de inspección urbanística, seguimiento de obras, documentación técnica, etc. Asimismo, otros departamentos tienen funciones de vigilancia medioambiental, inspección de actividades (Dpto. de Medio Ambiente) seguimiento de actuaciones municipales (Dpto. de Obras) vigilancia de ordenanzas municipales (Policía Local) … El cumplimiento de estas tareas requiere optimizar los recursos disponibles mediante herramientas tecnológicas que mejoren la eficiencia y la seguridad del personal técnico.

Por eso, la adquisición de este equipo es idónea porque permite la obtención de datos gráficos (fotografía y vídeo de alta resolución) en zonas de difícil acceso o altura de forma inmediata; reduce drásticamente los tiempos de inspección en comparación con los métodos tradicionales (escalas, andamios o desplazamientos a pie) incrementa la seguridad laboral al evitar la exposición de operarios a riesgos de caída en altura durante evaluaciones preliminares.

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