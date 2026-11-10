El Tormes entra en alerta amarilla por las lluvias en el Puente Congosto

El sur de la provincia está sufriendo los estragos de la borrasca de Bruna. En localidades como Puente Congosto preocupa la crecida del Tormes, que ya ha inundado algunos puntos cercanos al cauce como los chiringuitos y sigue creciendo. Aunque esta tarde todavía no había subido a alerta amarilla, a partir de las 21.00 horas la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha activado el nivel amarillo de alerta en el río a su paso por la localidad debido al incremento de su caudal. Desde la CHD recomiendan extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

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Esta alerta amarilla se une a la del Barco de Ávila, que se encuentra activada desde las 14.00 horas. La crecida del Tormes preocupa especialmente en este punto hasta el punto de que la Guardia Civil ha desplegado en la zona agentes de la USECIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Salamanca, que están llevando a cabo labores de vigilancia, control de tráfico y apoyo a la ciudadanía para prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las personas.

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Desde la Guardia Civil recomiendan extremar las precauciones al volante y en la vía pública, evitar desplazamientos innecesarios y no circular por zonas anegadas o con riesgo de inundación.

Además, la AEMET ha lanzado una alerta roja en el norte de Cáceres, justo en el límite con la provincia de Salamanca y una alerta naranja en la zona de Bejar, sur de la comarca de Guijuelo, parte de la Sierra de Francia y sur de Ciudad Rodrigo con peligro importante ya que las precipitaciones acumuladas superan los 100 litros por metro. En la zona central de la sierra hay alerta amarilla.

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