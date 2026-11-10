La lluvia deja en La Covatilla una acumulación de 129 litros por metro cuadrado este martes

La Estación de Esquí de La Covatilla es el segundo punto de Castilla y León más lluvioso, según los de precipitación acumulada de la Aemet este martes.

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Desde las 00:00 hasta las 17:10 horas se contabilizan un total de 129 litros por metro cuadrado en este punto de la Sierra de Béjar.

Otros municipios de la provincia salmantina que se han colado en el ranking de los 10 lugares donde más ha llovido hoy son: Navasfrías con un acumulado de 75.8 mm; Bañobárez con 37.2 mm; y El Maíllo con 33 mm.

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Precipitación Acumulada En Castilla Y León, 10 De Noviembre De 2026. Aemet

El punto más lluvioso de Castilla y León es el Puerto del Pico en Ávila que mantiene el primer puesto con 173.4 litros por metro cuadrado registrados este martes 10 de noviembre.

A estas horas se sigue manteniendo el aviso naranja por lluvia hasta las 23:00 horas. De cara a la jornada del miércoles el aviso naranja estará presente en la provincia salmantina por el viento con fuertes rachas de entre 100 y 120 km/h.

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