Ciudad Rodrigo recibe a los participantes de la 'Jornada Transfronteriza La Raya Ilustrada'

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias ha recibido en la mañana de este martes a los participantes de la jornada transfronteriza 'La Raya Ilustrada'.

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Durante el acto se ha dejado constancia de la unión entre España y Portugal, donde el alcalde de Miróbriga ha hecho hincapié en la "posibilidad" que tiene esta raya en diferentes ámbitos como el artístico.

El evento titulado como "¿Hace falta vivir en Madrid, Barcelona o Lisboa para dibujar el mundo?" ha reunido a cuatro ilustradores de Castilla y León y Portugal y ha contado con una conferencia impartida por Eva Evita, una mesa redonda con Mariana A Miserável y Rut Pedreño y una conferencia con Tomás Hijo. Después, por la tarde, habrá cuatro talelres prácticos simultáneos.

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El Alcalde, Marcos Iglesias Da La Bienvenida a Los Participantes En La Jornada Transfronteriza La Raya Ilustrada. Ayuntamiento De Ciudad Rodrigo (1)

El acto ha dado comienzo con una apertura institucional, donde el alcalde mirobrigense ha declarado que "vuestro trabajo tiene un alto valor artístico y cultural que se puede hacer no solo en un entorno urbano, sino en un entorno rural como Ciudad Rodrigo que lo tiene todo, con una poblacion de 12.000 habitantes que tiene una vida cultural y social muy rica".

Iglesias ha destacado también a Fernando Arrabal como "el personaje más internacional que tenemos", aprovechando su trayectoria para insistir en que "en un entorno como el nuestro, la creación puede ser propicia por esa dimensión cultural que tiene de una ciudad monumental, con muralla, catedral, castillos y 20 palacios, que propicia la creación y el arte".

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