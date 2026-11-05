Las voces que custodian la memoria de la comarca de Ciudad Rodrigo, recogidas en un libro sonoro

La memoria de quienes nacieron y vivieron en la postguerra, para quienes el contrabando era lo normal, jugaban y cazaban ranas en las charcas, trillaban, recogían bellotas o cuidaban cerdos de niños; la memoria de una generación que vivió infancias y juventudes de escasez, de trabajos y de subsistencia en los pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo quedará para siempre grabada en letras y sonidos gracias al trabajo de investigación elaborado por Rebeca Jerez “Cartografía sonora de la Tierra de Ciudad Rodrigo”.

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La Diputación de Salamanca ha editado en formato libro el proyecto que durante los últimos dos años ha llevado a cabo la periodista Rebeca Jerez. Una obra que recoge la memoria de los habitantes de los pueblos los cinco campos que conforman la Tierra de Ciudad Rodrigo: la Socampana, el Campo de Argañán, el Campo de Robledo, el Campo de Agadones y el Campo de Yeltes. Un libro que, a través de los lugares emblemáticos de cada municipio, recoge las vivencias y recuerdos de quienes nacieron entre los años 30 y 50. Hasta 82 testimonios de los mayores que habitan esos pueblos en un trabajo que “invita a escuchar las voces de quienes han vivido y han construido la historia de estos pueblos”, ha asegurado el diputado de Cultura, Juan Carlos Zaballos durante la presentación.

Un trabajo que recibió una beca Ángel Carril y del que se han editado 250 ejemplares, que además incluye códigos QR que llevan al lector hasta archivos sonoros y audiovisuales donde los mayores cuentan sus vivencias.

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