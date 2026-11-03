Carbayo reclama "un cambio urgente en España" durante una visita a Ciudad Rodrigo

"Necesitamos un cambio urgente en España". Con este mensaje, el presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reivindicado la necesidad de un nuevo rumbo político para el país durante una jornada de trabajo celebrada en Ciudad Rodrigo .

Carbayo ha destacado que el PP continúa trabajando sobre el terreno para impulsar el proyecto que representa Alberto Núñez Feijóo. En esta ocasión, lo ha hecho acompañado de alcaldes y concejales de la comarca de Ciudad Rodrigo, con quienes ha abordado las necesidades del territorio y las principales demandas de los vecinos.