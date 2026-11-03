Salamanca se suma al último adiós a Jesús de Miguel: "Siempre serás uno de los nuestros"

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha provocado una profunda ola de tristeza y cariño que ha traspasado fronteras. Salamanca tampoco ha querido quedarse al margen de este último adiós. El paso de Jesús de Miguel por Unionistas dejó una huella imborrable. Su entrega y sus goles conquistaron a una afición que pronto le convirtió en uno de sus referentes y que vio cómo aquella etapa en el Reina Sofía le abría las puertas del fútbol profesional.

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Entre todos los mensajes de recuerdo y homenaje, no podía faltar el del Fondo Popular. Aquella grada que tantas veces coreó su nombre, celebró sus goles y le hizo sentir uno de los suyos durante el año y medio que vistió la camiseta blanquinegra ha querido sumarse a este último homenaje.

Porque hay futbolistas que dejan goles en el recuerdo, pero también personas que dejan una huella mucho más profunda. Y Jesús de Miguel fue, sin duda, una de ellas.