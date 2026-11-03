Empeora el estado de salud de Jesús de Miguel, exjugador de Unionistas

Preocupación por el estado de salud de Jesús de Miguel. El delantero del CD Tenerife y exjugador de Unionistas ha sufrido un empeoramiento neurológico, tal y como ha informado el conjunto canario a través de un comunicado oficial publicado a las cinco de la madrugada de este martes.

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[Última hora] 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas. https://t.co/vlOBZI28TP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026 La noticia llega después del grave incidente que sufrió el futbolista durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, correspondiente a la Segunda División. El partido tuvo que ser suspendido en el tiempo añadido después de que el guardameta visitante, Jesús Owono, impactara contra De Miguel en una acción que dejó al delantero tendido sobre el terreno de juego.

El incidente se produjo en los últimos minutos del encuentro, cuando ambos equipos empataban a dos goles. Tras el impacto, Jesús de Miguel cayó al césped y tuvo que recibir asistencia médica durante varios minutos. Posteriormente, fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó ingresado en la UCI.

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El árbitro decidió dar por suspendido el encuentro ante la gravedad de lo sucedido. El guardameta del FC Andorra fue expulsado por la acción.