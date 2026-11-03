Nacen los Salamanca Falcons: el primer equipo de fútbol americano en nuestra ciudad

Un equipo de fútbol americano en Salamanca. Sí, ya es oficial. Los Salamanca Falcons se han inscrito de forma oficial en la federación española y ahora buscan nuevos adeptos para conformar su plantilla.

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Este lunes comenzó su campaña de captación y ahora fijan el 22 de noviembre para hacer una jornada de puertas abiertas para que la gente pruebe y se enganche a este deporte.

“Buscamos un grupo estable de gente de Salamanca y gente que viene a estudiar a la Universidad. El programa que tenemos pensado es ideado para la rotación de gente. Todavía no hay una estructura definida, aunque tenemos algún dossier informativo”, explica Pablo Sánchez, uno de los integrantes de los Salamanca Falcons.

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El nombre del equipo cuenta con una mezcla española y americana: “Es por los halcones que hay en Salamanca, que tienen un nido cerca de la casa de unas personas que están en el equipo. Y es un nombre muy americano. A esos halcones les rescataron y tienen un nido y va con esa seña”.

Uno de los principales problemas que cuenta el nuevo equipo de fútbol americano de Salamanca es encontrar un campo. Las dimensiones del campo de fútbol americano descartan algunos campos como el Rosa Colorado y desde el club buscan otras opciones como “Pizarrales, el Tori o La Aldehuela”.

La plantilla de un equipo de fútbol americano es amplia y desde el club buscan nuevos adeptos para ir paso a paso. Actualmente, los Salamanca Falcons cuentan con once jugadores, pero necesitan doblar al menos esa cantidad para poder jugar. “Ahora mismo, lo que estamos intentando hacer es sentar las bases del equipo. No buscamos competir esta temporada porque tenemos que formar la plantilla”, continúa Pablo Sánchez, que abre la puerta a los interesados a través de https://salamancafalcons.com/.

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Respecto a cuando empezarán a competir, el club charro no se pone como meta hacerlo de forma inmediata, puesto que la competición ya ha comenzado y sí abre el abanico a hacerlo con cautela cuando los automatismos del equipo les permitan competir a buen nivel: “Hay varias categorías a nivel nacional, que se concentran como División de Plata y la Primera. Nosotros entraríamos en la categoría de Plata, pero nos falta mucho ritmo y nuestro objetivo es competir en un plazo máximo de dos o tres años”.