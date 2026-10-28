Los cineastas Imanol Uribe y Ángeles González Sinde participarán en FICCION, El Festival de Cine de Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo acogerá en noviembre la 15 edición de FICCIÓN, el Festival Internacional de Cine, que proyectará una treintena de películas seleccionadas entre las 1.300 que se han presentado este año al concurso. Un festival que contará con la presencia de cineastas como Imanol Uribe y Ángeles González Sinde, el ingeniero de sonido José Vinader y Teresa Azcona. “Ciudad Rodrigo es mucho más que una preciosa ciudad medieval fortificada con esta belleza, es el marco prefecto para el desarrollo de actividades culturales, la ciudad del cine educativo, religioso y espiritual”, ha asegurado el diputado de Cultura, Juan Carlos Zaballos, durante la presentación del festival en la que ha estado acompañado por el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias y los organizadores del Festival, Pablo Moreno y Juan Carlos Sánchez.

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El diputado ha destacado además que el evento tiene en cuenta a la juventud y al mundo rural a través de dos iniciativas en paralelo al festival, EducaFICCIÓN y Cine Rural para Todos que permitirán realizar proyecciones en centros escolares y una decena de pueblos de Salamanca.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha destacado que este festival “no es solo un proyecto local o provincial, trasciende nuestro territorio y hace que películas de todo el mundo participen”. También ha destacado la importancia del mantener el cine en el medio rural.

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El festival tiene programadas 30 proyecciones de documentales, cortometrajes de documental y de ficción y largometrajes de ficción. Un festival al que se presentan trabajos que muestran “las sintonías a nivel mundial con temas similares en distintos países, preocupados por el valor que damos a la voz. En un mundo injusto el cine se alza como una voz, y hay que respetar esas voces diferentes a una realidad que es muy plural”, ha asegurado Pablo Moreno que destaca que este festival recoge esa pluralidad.

Durante toda la semana se proyectarán las distintas películas a concurso y para terminar habrá una mesa redonda con los cuatro profesionales invitados. Una gala de entrega de premios será la clausura de un festival que permite ver “cine muy independiente que no encuentras fácilmente y que solo podrá verse en este festival”, ha concluido Moreno.

Por su parte, Juan Carlos Sánchez ha explicado la importancia de llegar a más de 500 escolares a través del programa con los centros educativos, en el que este año participarán además de los centros de Ciudad Rodrigo, alumnos del Rodríguez Fabrés y de Fuenteguinaldo. En cuanto a los municipios, las proyecciones tendrán lugar a finales de noviembre en un municipio elegido en cada una de las comarcas salmantinas para que llegue a todos los rincones de la provincia.

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