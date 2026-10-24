Villar de Ciervo se lleva un pellizco del segundo premio de la Lotería Nacional

La suerte ha hecho parada este sábado en la provincia de Salamanca. Villar de Ciervo figura entre las localidades en las que se ha consignado el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este 24 de octubre, correspondiente al número 83.727.

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El premio está dotado con 120.000 euros a la serie, lo que supone 12.000 euros por décimo. La localidad salmantina aparece así entre los puntos de venta agraciados en un sorteo que ha repartido la fortuna por distintos puntos del país.

El segundo premio también ha llegado a municipios de Almería, Barcelona, A Coruña, Las Palmas, Lugo, Navarra, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Valladolid.

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