Navasfrías entra en el ‘top 10’ de las temperaturas más bajas del país con -1,9 grados

La provincia de Salamanca se ha situado entre los puntos más fríos de España durante las primeras horas de este sábado, 24 de octubre. La estación meteorológica de Navasfrías ha alcanzado una temperatura mínima de -1,9 °C, entrando directamente en el top 10 de los registros más bajos de todo el país.

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Este descenso del mercurio en el enclave salmantino refleja el acusado desplome térmico vivido en Castilla y León, comunidad que ha concentrado seis de las diez mínimas más frías del territorio nacional, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

El ranking nacional ha estado liderado por los -3,9 °C medidos en Cuéllar (Segovia) y Sanabria (Zamora), seguidos por enclaves de Lleida (-3,5 °C y -3,2 °C), Villardeciervos en Zamora (-2,7 °C) y puntos de Cantabria (-2,4 °C). En la parte baja de la tabla, Navasfrías ha compartido sus -1,9 °C con la localidad leonesa de Lagunas de Somoza, justo por detrás de los -2,0 °C registrados en Villablino (León).