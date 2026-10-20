Ciudad Rodrigo volverá a sortear un coche el 2 de enero en la plaza Mayor con la colaboración de los comercios

Ciudad Rodrigo volverá a sortear un coche durante las fiestas navideñas. El sorteo, impulsado por el Ayuntamiento mirobrigense y la Asociación de Empresarios de Ciudad Rodrigo (Afecir), celebrará su tercera edición el próximo sábado 2 de enero de 2027 en la Plaza Mayor, donde se realizará la rifa en directo.

Publicidad Publicidad

La iniciativa busca fomentar las compras en los establecimientos de la localidad durante la campaña navideña y volverá a contar con la participación de comercios y empresas mediante un sistema de patrocinios. En la última edición se sumaron 66 negocios y entidades, una cifra que los organizadores esperan superar este año.

El plazo para inscribirse como patrocinador permanecerá abierto hasta el próximo 6 de noviembre. Las aportaciones van desde los 50 euros hasta los 500 euros, con diferentes cantidades de papeletas para repartir entre los clientes y opciones de promoción para los negocios participantes.

Publicidad Publicidad

Así, el patrocinio básico, de 50 euros, incluye dos talonarios de 100 papeletas cada uno. El bronce, de 100 euros, ofrece cuatro talonarios; el plata, de 200 euros, ocho, y el oro, de 500 euros, un total de 20 talonarios. Cada establecimiento podrá adquirir posteriormente más papeletas por 25 euros el talonario.

La visibilidad de los patrocinadores también dependerá de la modalidad elegida, desde la aparición en el listado de colaboradores impreso en las papeletas hasta la inclusión del logotipo junto al vehículo que se sorteará. El modelo del coche todavía no está seleccionado y se dará a conocer más adelante.

Dos sorteos con las mismas papeletas La principal novedad de esta tercera edición será la incorporación de un segundo sorteo no presencial dirigido especialmente a los clientes de fuera de Ciudad Rodrigo. Se realizará con las mismas papeletas y podría consistir en un paquete turístico con alojamiento y degustación de productos típicos de la localidad, según ha adelantado el presidente de Afecir, David Bernal. Para participar, se habilitará un sistema de registro.

Publicidad Publicidad

Ambos sorteos se celebrarán durante el acto previsto para la tarde-noche del 2 de enero en la Plaza Mayor. La rifa del vehículo mantendrá el funcionamiento de años anteriores, con hasta cinco sorteos consecutivos si la persona que tenga la papeleta ganadora no se encuentra presente en el momento de la extracción.