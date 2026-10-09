La Copa del Mundo visitará Ciudad Rodrigo en recuerdo a Adrián, el joven fallecido durante la celebración

El trofeo de la Copa del Mundo conquistado este 2026 por la Selección Española de Fútbol visitará la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo.

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Lo hará como homenaje a Adrián, el joven tristemente fallecido durante la celebración de la consecución del título, al derrumbarse una fuente.

Así lo ha anunciado al Real Federación Española de Fútbol durante un acto en el Ayuntamiento de Valladolid, lugar hasta el que ha viajado este viernes el trofeo de Campeón del Mundo de Fútbol.

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Cabe recordar que el tour del trofeo es una forma de acercar a los ciudadanos el galardón otorgado a la Selección Española en el pasado Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos.

Por el momento, no se han hecho públicos los días que la Copa del Mundo estará en la localidad mirobrigense, aunque la RFEF habla de próximas fechas.

Tras este anuncio el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha querido agradecer la visita de la Copa del Mundo, "un gran gesto de la Real Federación Española de Fútbol con el joven futbolista fallecido, su familia y amigos, así como con la ciudad".