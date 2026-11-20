Tras conocerse el caso de una mujer fallecida hace 24 años que recibió una citación para una consulta médica por parte de la Sanidad de Castilla y León, sale a la luz otra situación similar, aunque esta vez relacionada con las mesas electorales. Para conocer los detalles sobre ello, nos marchamos hasta Ciudad Rodrigo, donde una familia mirobrigense se ha llevado una sorpresa mayúscula al recibir una notificación para nada esperada.

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Hace apenas unos días se llevó a cabo la formación de las mesas electorales en los distintos municipios de la provincia de Salamanca, tras el proceso, los carteros comenzaron a repartir las correspondientes notificaciones certificadas en los domicilios de las personas seleccionadas. Uno de los avisos llegó a una conocida familia de Ciudad Rodrigo, que se llevaron la gran sorpresa de ir dirigida la propia notificación a una persona fallecida cuatro años atrás, según explicaba Juanjo Martín, tío político de la persona llamada a conformar la mesa electoral.

Tras informar de manera presencial al cartero en ese preciso instante, la madre del citado se puso en contacto tanto con su nieta como el marido de la misma, quedándose totalmente impactados ante un incidente un tanto curioso. Además, como han explicado a SALAMANCA24HORAS, en el momento del fallecimiento se realizó el certificado correspondiente de defunción, por lo que no entienden qué ha podido ocurrir.

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