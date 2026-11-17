La Policía Nacional ha anunciado de que a partir del mes diciembre ampliarán sus servicios en la Comisaría Conjunta de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro donde comenzarán a expedir DNI y pasaportes por las tardes, y en concreto los jueves de cada semana, entre las 15:12 y las 20:18 horas. El objetivo de esta iniciativa es acercar al ciudadano un servicio policial básico como es el de la documentación en una franja horaria que favorezca la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente en una demarcación territorial muy alejada de la capital, aseguran desde la Policía Nacional

La Comisaría Conjunta de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro seguirá expidiendo documentos oficiales por las mañanas, de lunes a viernes no laborables, como venía haciendo hasta la fecha, entre las 09 horas y las 14.15 horas, añadiendo por tanto una nueva ventana de expedición los jueves por la tarde.



Para obtener cita previa, se puede hacer telefónicamente a través del 060 o bien telemáticamente en la web oficial citapreviadnie.es. También se puede llamar a la Comisaría al 923473037.



Además de las expediciones ordinarias en dependencias policiales, la Comisaría Conjunta continúa prestando servicio a personas dependientes que no tengan la capacidad de desplazarse, acercándoles un servicio básico como es el de la documentación en el compromiso de la Policía Nacional con los colectivos vulnerables.