El PP denuncia en Ciudad Rodrigo los retrasos en la Muralla y la falta de inversiones del Gobierno

El Partido Popular de Salamanca ha denunciado en Ciudad Rodrigo la falta de inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia y los retrasos en proyectos pendientes para el municipio mirobrigense. Durante una visita al mercadillo tradicional, el candidato al Congreso, Marcos Iglesias, y la candidata al Senado, Marta Labrador, han reclamado mejoras en las infraestructuras y los servicios públicos.

Publicidad Publicidad

Uno de los principales asuntos abordados ha sido el retraso del Plan Director de la Muralla, después de que el Ministerio de Cultura haya comunicado que su licitación no comenzará hasta junio de 2027, a lo que habrá que sumar otros doce meses para su redacción. Iglesias ha criticado esta demora y ha recordado también la situación del Palacio de los Águila.

El candidato al Congreso ha denunciado además la pérdida de conexiones ferroviarias, especialmente la supresión del tren hotel en 2020, el deterioro de la autovía y la escasa inversión directa del Gobierno central en Ciudad Rodrigo.

Publicidad Publicidad

Iglesias ha defendido la necesidad de contar con representantes políticos que conozcan las necesidades de los municipios y reclamen en Madrid inversiones para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El PP reclama un cambio en el Gobierno Por su parte, Marta Labrador ha pedido una nueva etapa política en España y ha cuestionado que el aumento de la recaudación y de la deuda pública no se haya traducido, a su juicio, en mejores infraestructuras y servicios.

La candidata al Senado ha reclamado más inversiones y una mayor atención a las necesidades de los territorios. También ha defendido la candidatura de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Publicidad Publicidad