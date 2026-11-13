Ciudad Rodrigo convoca una plaza de agente de Policía Local mediante oposición libre

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha convocado un proceso selectivo para cubrir una plaza de agente de la Policía Local mediante el sistema de oposición por turno libre. Las bases de la convocatoria, aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 3 de noviembre, han sido publicadas este viernes, 13 de noviembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

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La plaza pertenece al grupo C, subgrupo C1, y está incluida en la oferta de empleo público municipal correspondiente a 2026.

Entre los requisitos para participar se encuentra tener nacionalidad española, ser mayor de 18 años, contar con el título de Bachillerato, Formación Profesional de grado superior o equivalente y disponer de los permisos de conducir A2 y B. También será necesario carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, reunir las condiciones físicas y psíquicas exigidas y presentar una declaración jurada de compromiso de portar armas y utilizarlas en los casos previstos por la ley.

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Las pruebas para conseguir la plaza El proceso selectivo contará con una primera fase de oposición, integrada por diferentes ejercicios eliminatorios, y una segunda correspondiente al curso de formación básica para agentes de Policía Local organizado por la Escuela Regional de Policía Local, que incluirá un periodo de prácticas en el municipio.

En la oposición, los aspirantes deberán superar inicialmente unas pruebas físicas que evaluarán aspectos como la velocidad, la resistencia, el equilibrio y la coordinación. Después tendrán que afrontar un examen de conocimientos, compuesto por un cuestionario tipo test de al menos 50 preguntas y un segundo ejercicio práctico relacionado con el temario.

También se realizarán pruebas de aptitud psíquica, con ejercicios de razonamiento verbal y abstracto, memoria visual, atención y personalidad, además de un reconocimiento médico.

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