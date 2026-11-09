Ciudad Rodrigo vence a Candeleda y pasa a la segunda fase del concurso de Ferrero Rocher

Ciudad Rodrigo ha vencido a Candeleda, en Ávila, en el certamen de Navidad que organiza Ferrero Rocher en la campaña “Juntos Brillamos Más”. La localidad salmantina se ha clasificado para lucir la famosa iluminación navideña de la marca y ya se puede votar de nuevo para que se clasifique y pase la siguiente ronda.

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Miróbriga competirá con otras 16 ciudades españolas como Cazorla, Albarracín, Llanes, Muro, Villa de Mazo, Potes, Almagro, Montblanc, Bocairent, Olivenza, Betanzos, Alfaro, Los Molinos, Cehegín, Estella-Lizarra y Orduña. Así, de las primeras 34 localidades en liza ya solo quedan 17. Ciudad Rodrigo tendrá que pasar otras tres fases. En la siguiente solo 5 pueblos quedarán en el certamen y finalmente 2 se disputarán la final. El anuncio del pueblo ganador se realizará el 14 de diciembre.

Desde el Ayuntamiento de la localidad agradecen el apoyo que han logrado para clasificarse en esta segunda ronda y piden a los vecinos y salmantinos su voto para poder seguir en el concurso.