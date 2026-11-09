Los escolares disfrutan con las proyecciones de FICCI-ON, el Festival de Cine de Ciudad Rodrigo

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, FICCI-ON, vuelve a acercar el séptimo arte a las aulas con su programa educativo, una de las iniciativas destacadas de su 15.ª edición, que este año cuenta con la participación de 671 alumnos y alumnas de diferentes etapas educativas.

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Entre el lunes 9 y el jueves 12 de noviembre, el festival desarrolla distintas sesiones cinematográficas dirigidas a estudiantes de Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Una propuesta que reúne a centros educativos de Ciudad Rodrigo, otros municipios de la provincia de Salamanca y la capital salmantina, ampliando así el alcance territorial de esta iniciativa.

En esta edición participan los centros San Francisco, Miróbriga, Misioneras, Fuenteguinaldo, IES Fray Diego Tadeo e IES Tierra de Ciudad Rodrigo, además del IES Rodríguez Fabrés, procedente de Salamanca capital.

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Uno de los grandes atractivos del programa es la calidad y diversidad de las obras seleccionadas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de descubrir proyectos cinematográficos procedentes de países como Alemania, Francia, Moldavia, República Dominicana, Estados Unidos, España o Kenia, acercándose a distintas culturas, realidades y formas de contar historias a través del lenguaje audiovisual.

La selección incluye también historias sobre la ansiedad, las relaciones intergeneracionales, la amistad, la superación y la esperanza, ofreciendo a los estudiantes una ventana a diferentes realidades a través de propuestas cinematográficas de distintos géneros y procedencias.

Especial protagonismo adquieren algunas de las producciones españolas incluidas en la shortlist de los Premios Goya 2027, cuya preselección se ha dado a conocer recientemente. Entre ellas se encuentran títulos como Anaglifo, de Valle Comba, Davi, de Júlia González Martínez, y Polígono X, de Néstor López. Estos cortometrajes forman parte de la lista de obras que optan a conseguir una nominación en los galardones más importantes del cine español, aunque todavía están pendientes de conocerse las candidaturas definitivas.

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De esta manera, los jóvenes espectadores podrán disfrutar de algunas de las propuestas que destacan actualmente en el panorama cinematográfico nacional e internacional, acercándose a obras que cuentan con reconocimiento dentro de la industria audiovisual.