Ciudad Rodrigo, brilla con el color oro de la Navidad en INTUR

Ciudad Rodrigo quiere ganar y convertirse en el referente del todo el país estas navidades. La localidad ha centrado sus esfuerzos en INTUR en demostrar que merece hacerse con el premio del concurso Ferrero Rocher en el que participan junto a otros 16 municipios de España, siendo el único representante de Castilla y León.

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Un gran bombón gigante recibe a los visitantes en un stand que no olvida hacer mención a su patrimonio y a su historia. “Ciudad Rodrigo es un destino singular” ha asegurado el alcalde Marcos Iglesias durante la presentación. La localidad lleva apostando por estas fiestas varios años bajo el lema de “Estrella de la Navidad”, en referencia tanto a las fiestas como a la forma estrellada de la fortaleza que amuralla el casco urbano del municipio. Un destino que atrae a los visitantes durante todo el año gracias a importantes eventos como el Carnaval del Toro o la Feria de Teatro y que busca que la Navidad se convierta en otro gran evento referente. “Nos ilusionamos como municipio que no sólo se entiende como algo nuestro” ha asegurado el alcalde en referencia al concurso asegurando que ganarlo “es muy importante” no solo para Ciudad Rodrigo, sino también para toda la provincia.

Ciudad Rodrigo En Intur (10)

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