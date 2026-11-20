Ciudad Rodrigo ya tiene fecha para su Feria de San Andrés, una de las cuatro grandes ferias agroganaderas que se celebran en la localidad. El teniente de alcalde, Ramón Sastre, la delegada de Ferias Ganaderas, Joana Veloso, y el delegado municipal Manuel Montejo, han presentado la edición de este año que se desarrollará del 26 al 30 de noviembre.

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Esta cita volverá a situar a Ciudad Rodrigo "como punto de encuentro de los profesionales del sector y a poner de relieve su papel histórico como cabecera de una comarca de marcada identidad ganadera con la participación confirmada ya de más de 20 ganaderos y 80 reses, procedentes de distintos puntos de la geografía regional además de municipios cercanos como Carpio de Azaba, Fuenteguinaldo, Aldehuela de la Bóveda y Fuentes de Oñoro", aseguran desde el Consistorio.

La Feria de San Andrés hunde sus raíces en una tradición de siglos, estrechamente vinculada a la actividad económica y social de la ciudad y de los pueblos de su entorno. Considerada la primera de las cuatro ferias ganaderas del calendario tradicional mirobrigense, constituye una expresión de la estrecha relación entre Ciudad Rodrigo, su comarca y el mundo rural.

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Más allá de la compraventa de ganado, San Andrés representa un lugar de encuentro para ganaderos, criadores, asociaciones y profesionales, al tiempo que permite dar visibilidad al trabajo diario de las explotaciones y a la calidad de las distintas razas bovinas presentes en el territorio.

La edición de este año se presenta como III Feria Nacional, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y XII Feria de Ganado Bovino. El recinto ferial del polígono industrial Los Chabarcones acogerá la exposición y venta de ganado, junto con los concursos-exposición de charolés y limusín, la entrega de galardones y las subastas de hembras de raza avileña negra-ibérica y de machos de raza charolesa.

Ayudas al ganadero asistente

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El Ayuntamiento otorga una primera de incentivo por la participación en la Feria de San Andrés que contribuye a compensar y paliar parte de los gastos de desplazamiento y transporte del animal del ganadero que se fija en 70€/animal, para la comarca de Ciudad Rodrigo-Unidad Veterinaria; 120€/animal, resto de la provincia de Salamanca; 150€/animal, para resto de provincias de Castilla y León, y 170€/animal para otras comunidades autónomas.