La Banda Municipal de Música de Ciudad Rodrigo cautivó a los asistentes en el concierto que tuvo lugar este sábado en el municipio en honor a Santa Cecilia.

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Un repertorio musical bajo la dirección de José María Sendín, que contó con interpretaciones de piezas clásicas hasta conocidas bandas sonoras cinematográficas.

La noche contó con uno de los momentos más emotivos al rendir homenaje a Carlos Martín, quien fue batería de la Banda Municipal de Música.

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