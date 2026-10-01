Los alumnos de ‘La Senda’ completan la renovación de las aceras del barrio de Santa Marina

Los participantes en el Programa Público Mixto de Empleo-Formación ‘La Senda’ han finalizado los trabajos de ejecución de las aceras del barrio de Santa Marina.

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El programa, financiado por el ECYL, a través de la Junta de Castilla y León, con fondos recibidos del Servicio Público de Empleo, contempla contenidos vinculados a las unidades de competencia del certificado profesional EOCB0211, Pavimentos y Albañilería de Urbanización.

Durante los trabajos, los participantes han intervenido en las distintas fases del proceso constructivo. Entre las actuaciones realizadas se encuentran la demolición de la solera de hormigón existente, el movimiento de tierras, la preparación de hormigones, morteros y pastas y la puesta en altura de arquetas y conexiones.

Además, los trabajos también han incluido la colocación de bordillos de hormigón y pavimento de loseta. También de la ejecución de remates y el revestimiento de diferentes elementos singulares.

Finalmente, La intervención ha concluido con la ejecución de una rampa de conexión con las próximas aceras que serán pavimentadas, dando continuidad a los trabajos de mejora y acondicionamiento del entorno urbano.