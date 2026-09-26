Salamanca registra una de las diez temperaturas más bajas del país con 5,3 grados en Navasfrías

El frío otoñal ha irrumpido con fuerza en Castilla y León y ha dejado registros propios de pleno invierno en varios puntos de la Comunidad. Durante la madrugada de este sábado, seis estaciones meteorológicas castellanoleonesas se han colado entre las diez con las temperaturas mínimas más bajas de todo el territorio nacional, según los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).
Entre las localidades destacadas por las bajas marcas se encuentra el municipio salmantino de Navasfrías, cuya estación meteorológica ha registrado una mínima de 5,3 grados centígrados, situándose directamente en la séptima posición del ranking nacional de frío.
El termómetro ha descendido de manera notable en gran parte de la región, situando a cuatro estaciones de Castilla y León entre las cinco primeras de España. La lista nacional la encabeza Sanabria (Zamora) con apenas 2,4 grados, seguida por Villablino (León) con 3,1 grados, Villardeciervos (Zamora) con 3,4 grados y Cuéllar (Segovia) con 3,8 grados. El listado de los diez registros más gélidos del país lo completan puntos como Reinosa (Cantabria), Puerto del Pico (Ávila), con 4,5 grados, Beariz y Xinzo de Limia (Ourense), y Martinet (Lleida).