Salamanca registra una de las diez temperaturas más bajas del país con 5,3 grados en Navasfrías

El frío otoñal ha irrumpido con fuerza en Castilla y León y ha dejado registros propios de pleno invierno en varios puntos de la Comunidad. Durante la madrugada de este sábado, seis estaciones meteorológicas castellanoleonesas se han colado entre las diez con las temperaturas mínimas más bajas de todo el territorio nacional, según los datos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

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Entre las localidades destacadas por las bajas marcas se encuentra el municipio salmantino de Navasfrías, cuya estación meteorológica ha registrado una mínima de 5,3 grados centígrados, situándose directamente en la séptima posición del ranking nacional de frío.