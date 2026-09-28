Siega Verde celebrará el Día Europeo del Arte Rupestre con un día de actividades en Castillejo de Martín Viejo

La Fundación Siega Verde celebrará el próximo 17 de octubre el Día Europeo del Arte Rupestre con un día de actividades para todos los públicos en Castillejo de Martín Viejo.

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El programa se desarrollará durante todo el día en la Nave Multiusos de la localidad y contará con talleres, conferencias, actividades relacionadas con la Prehistoria y una jornada gastronómica. La entrada será gratuita y no será necesario realizar reserva previa.

La celebración tendrá lugar el 17 de octubre, en lugar del 9 de octubre, fecha en la que se conmemora este día en otros puntos de Europa. La Fundación Siega Verde ha elegido esta fecha por coincidir con el aniversario del descubrimiento de los grabados rupestres del yacimiento, el 17 de octubre de 1988.

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas con un taller de pintura rupestre. A la misma hora se pondrá en marcha la Jornada Gastronómica Paleolítica, que se prolongará hasta las 18:00 horas y permitirá degustar un total de cinco platos.

A las 13:00 horas tendrán lugar las conferencias ‘Siega Verde, investigar para preservar’ y ‘Festivales de prehistoria en el mundo’.

La programación continuará a las 16:00 horas con el taller de fabricación de adornos de tribus ancestrales, denominado ‘bosquimanos’.

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A las 17:00 horas, los asistentes podrán participar en actividades de tiro con lanza, propulsor, arco y flechas, acercándose a algunas de las técnicas utilizadas por las sociedades prehistóricas.

El Día Europeo del Arte Rupestre se integra en las Jornadas Europeas de Patrimonio, una iniciativa cultural que se desarrolla durante los meses de septiembre, octubre y noviembre con actividades relacionadas con el patrimonio en distintos países europeos.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio tienen su origen en el programa francés Les Journées Portes ouvertes des monuments historiques, iniciado en 1984, y posteriormente se extendieron al ámbito europeo en el marco del Consejo de Europa.

Según la información facilitada por la Fundación Siega Verde, actualmente constituyen uno de los principales acontecimientos culturales participativos del continente, con miles de actividades y millones de visitantes cada año.

El Día Europeo del Arte Rupestre se celebra desde 2019 y busca vincular las Jornadas Europeas de Patrimonio con uno de los testimonios culturales más antiguos de Europa.

La iniciativa pretende también favorecer la cooperación entre los territorios europeos que conservan yacimientos de arte rupestre, mejorar la accesibilidad a este patrimonio, fomentar su conservación y promover un uso turístico sostenible.