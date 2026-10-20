Vuelca el autobús de Alba en la vía de servicio de la A-50

Un autobús de la línea que conecta Alba de Tormes con Salamanca ha volcado tras un accidente en la carretera de Madrid, en la vía de servicio que conecta con la rotonda de E. Lelclerc, a la altura del CC Capuchinos y el CC El Tormes.

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Según las primeras informaciones, el conductor habría sufrido una indisposición, perdiendo el control del vehículo, que se ha salido de la vía y ha acabado volcado junto a unos setos.

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Al haber quedado el vehículo volcado, los pasajeros no podían salir del mismo, por lo que hasta el lugar se han desplazado hasta tres dotaciones del parque de Bomberos de Villares para liberar a los ocupantes.

Imagen Del Vehículo Volcado

Además, hasta el lugar también se ha enviado personal sanitario y dado aviso a Policía Local y a la Guardia Civil, quienes se encuentran regulando el tráfico, puesto que han tenido que ser cortados varios carriles para que los bomberos y sanitarios pudieran atender a las víctimas.

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Pasadas las 12:00 horas, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha confirmado que todos los ocupantes del autobús habían sido evacuados, dos de ellos han precisado atención sanitaria.