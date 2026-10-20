Atropellan a un varón en la calle Filiberto Villalobos de Guijuelo

Un varón de unos 50 años ha sido atropellado por un turismo en el casco urbano de la localidad de Guijuelo.

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Según las primeras informaciones proporcionadas por el Servicio de Emergencias 112 CyL, el siniestro ha tenido lugar a las 7:14 horas en la calle Filiberto Villalobos cuando un turismo ha golpeado a la víctima.

Para atender al varón hasta el lugar se ha desplazado personal sanitario de Sacyl, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico, quienes han asegurado la zona y han investigado las causas y la posible culpabilidad en este siniestro.