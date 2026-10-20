Herido un varón al chocar contra un jabalí en la A-66 a su paso por Arapiles

Un varón de unos 35 años ha resultado herido al sufrir un accidente en la A-66.

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Según la información proporcionada por el equipo de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 5:28 horas han recibido una llamada que alertaba del accidente de un turismo contra un jabalí en el punto kilométrico 353 de la mencionada autovía, dentro del término municipal de Arapiles.

Fruto del siniestro habría resultado herido el conductor del automóvil, un varón de unos 35 años.

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