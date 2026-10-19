Arde un camión en la rotonda de Buenos Aires

Un camión ha echado a arder junto a la rotonda de Buenos Aires, un suceso que ha obligado a movilizarse a bomberos del parque de la capital del Tormes, además de las autoridades que se han desplazado hasta el lugar para regular tanto el tráfico como la propia situación.

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El incidente llegaba a la sala de operaciones del 112 a las 22:13 horas, momento en el que, según las primeras informaciones, sería la lona de un camión que habría producido una gran columna de humo junto a la autovía A-62 y visible desde lejos.

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Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, a causa del fuego se han producido retenciones en la entrada a Salamanca por el Centro conservación y explotación Viabilidad Invernal mientras se realizaban las labores de extinción de las llamas.