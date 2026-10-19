Salamanca se prepara para despedir el año universitario el próximo 17 de diciembre

Salamanca ya tiene fecha para una de sus citas más esperadas del calendario universitario. El próximo jueves, 17 de diciembre, la capital del Tormes celebrará una nueva edición del Fin de Año Universitario, una tradición que reúne cada año a estudiantes para despedir el año antes de las vacaciones navideñas. La Plaza Mayor volverá a ser el escenario principal de una celebración, uno de los acontecimientos festivos más reconocidos de la ciudad.

Publicidad Publicidad

Como marca la tradición, las doce campanadas tendrán un protagonista diferente al de la Nochevieja habitual: las doce gominolas, con las que los asistentes darán la bienvenida anticipada al año 2027 en compañía de amigos y compañeros de universidad.

Una tradición que reúne a estudiantes de distintos puntos de España El Fin de Año Universitario se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario festivo salmantino. Cada año reúne a jóvenes procedentes de distintos puntos de España.

Publicidad Publicidad