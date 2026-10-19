Salamanca reunirá a cerca de 700 participantes en el Campeonato de España de Fútbol 7 de 2027

Salamanca será la sede del Campeonato de España de Fútbol 7 del 11 al 13 de junio de 2027. La competición reunirá en la ciudad a cerca de 700 participantes procedentes de distintos puntos del país, en una cita que refuerza la apuesta por el deporte y el turismo deportivo.

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La concejala de Deportes, Almudena Parres, y el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol 7 (ANF7), José Luis Navarro, han presentado este lunes el evento, destacando la oportunidad que supone para la capital salmantina acoger una competición nacional consolidada y en crecimiento.

Los encuentros se disputarán en el complejo deportivo de La Aldehuela, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

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Dos categorías y 45 equipos previstos El campeonato contará con dos categorías: sénior y veteranos, esta última para mayores de 35 años. La organización prevé la participación de 30 equipos sénior y otros 15 en categoría veterana, además de la posible incorporación de alguna selección internacional invitada.

Pese a su carácter amateur, el torneo contará con la presencia de exjugadores profesionales y futbolistas de alto nivel, lo que contribuirá al atractivo deportivo de los encuentros.

Salamanca toma el relevo de Benidorm La Asociación Nacional de Fútbol 7, con 28 años de trayectoria, impulsa esta modalidad deportiva en todo el país y cerró la última temporada con más de 20.000 licencias. Sus competiciones se organizan por ciudades y provincias a través de los propios asociados.

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Tras cuatro ediciones celebradas en Benidorm, la ANF7 apuesta ahora por Salamanca, una ciudad que combina patrimonio histórico y cultural con instalaciones deportivas preparadas para acoger una cita de estas características.