El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se suma a la lucha contra el cáncer de mama con un acto de concienciación

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama con un acto de concienciación celebrado a las 13:00 horas en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca.

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La iniciativa ha contado con la lectura de un manifiesto y la realización de diferentes actividades de difusión y sensibilización para visibilizar esta enfermedad y destacar la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la atención integral a las pacientes.

En el acto han participado representantes del equipo directivo y profesionales de los distintos servicios implicados en la prevención, intervención y tratamiento de esta patología. Entre ellos se encuentran Oncología, Cirugía General, a través de la Unidad de Patología Mamaria, Cirugía Plástica, Ginecología, Diagnóstico por Imagen, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear, Farmacia Hospitalaria, Oncología Radioterápica y los laboratorios.

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