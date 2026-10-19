Salamanca se tiñe de rosa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Salamanca ha conmemorado este lunes, 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con distintas actividades de sensibilización e información impulsadas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), tanto en la capital como en varios municipios de la provincia.

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Bajo el lema "Nos lo tomamos a pecho", el acto central se ha desarrollado en la Plaza del Liceo, donde, se ha instalado un puesto informativo. Voluntarios, profesionales, pacientes y especialistas en oncología han participado en esta iniciativa para acercar a la ciudadanía información sobre la enfermedad.

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Estas acciones buscan dar visibilidad al cáncer de mama, fomentar la concienciación social y recordar la importancia de la detección precoz, así como el apoyo a las personas que conviven con la enfermedad.

Por otro lado, la tradicional Marcha Contra el Cáncer de Salamanca tendrá lugar este año el próximo 22 de noviembre, en lugar de celebrarse durante el mes de octubre.