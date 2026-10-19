Cae a un pozo de una mina de wolframio para salvar a su perro en Navasfrías

Un hombre ha tenido que ser rescatado este lunes de un pozo con agua en el interior de una de las minas abandonadas de wolframio de Navasfrías, después de caer al intentar recuperar a su perro.

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El aviso se ha recibido a las 17:24 horas, cuando se ha alertado de que el varón se encontraba en el interior del pozo, consciente, pero sin posibilidad de salir del agua por sus propios medios.

El suceso ha tenido lugar en la ruta de las minas abandonadas de wolframio, a la que se accede por un camino situado en el kilómetro 11 de la carretera DSA-370.

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Hasta el lugar se han movilizado efectivos de la Guardia Civil de Salamanca, los Bomberos de la Diputación, que han enviado una dotación desde Ciudad Rodrigo, y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl.

Según el 112 los bomberos ya han conseguido rescatar al hombre, que está siendo atendido por los sanitarios desplazados hasta la zona.

Por el momento, se desconoce la edad del hombre y si será necesario su traslado a un centro sanitario.

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