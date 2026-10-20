Cuatro detenidos por la Guardia Civil cuando intentaban robar 900 metros cable de cobre de vía férrea en Salamanca

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca arrestaron el pasado sábado, 17 de octubre, a cuatro individuos que trataban de robar cable de cobre de las catenarias de la vía férrea que conecta Fuentes de Oñoro con Salamanca.

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Según la información proporcionada por el servicio de comunicación de la Comandancia de Salamanca, los cuatro detenidos habrían sido sorprendidos tratando de cometer el robo en el municipio salmantino de San Muñoz.

Imagen del cable de cobre cortado junto a un camino

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Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil recibió un aviso de la Central Operativa de Servicios, alertando de robo de cable de la subestación eléctrica de Quejigal.

Por este motivo, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Salamanca (USECIC) y localizaron a los cuatro individuos que salían del lugar donde ya se encontraba cable de catenaria cortado junto a la vía férrea. Entre sus pertenencias contaban con herramientas que habrían sido usada, presuntamente, para lograr cortar los cables, tales como radiales o cizallas, así como guantes.

Momento en el que efectivos de la USECIC detienen a los cuatro individuos

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