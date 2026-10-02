Fuentes de Oñoro ha convertido este viernes la celebración de los Santos Ángeles Custodios en un encuentro entre los cuerpos de seguridad de ambos lados de la frontera. El municipio salmantino ha acogido una jornada en la que la cooperación entre España y Portugal ha tenido un papel protagonista y en la que se han entregado varios reconocimientos a agentes e instituciones.

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Los actos han arrancado a las 12:00 horas con una misa y han continuado a las 13:00 horas con la celebración institucional. En ella, el policía nacional Carlos López ha recibido el ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco, como reconocimiento a su trayectoria y a la labor desarrollada durante su servicio.

La Policía Local de Ciudad Rodrigo también ha sido protagonista de la jornada. El cuerpo mirobrigense ha recibido una metopa en reconocimiento a su trabajo y a la colaboración que mantiene con otros cuerpos de seguridad.

La celebración ha reunido a representantes de las localidades de Fuentes de Oñoro, Ciudad Rodrigo y Almeida, además de miembros de la Guardia Civil y de los principales cuerpos policiales portugueses: la Guardia Nacional Republicana (GNR), la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Policía Judicial (PJ).

En el acto han sido homenajeados el jefe de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, el agente de la Policía Nacional Carlos López, la alcaldesa de Fuentes de Oñoro y la inspectora jefe Rosa Ana Lanero.