Pedro Sánchez analizará si adelanta las elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a “analizar” lo sucedido este viernes en el Congreso tras la caída de los dos reales decretos de vivienda y estará pendiente de la reacción de la ciudadanía para decidir si adelanta las elecciones generales.

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Desde Moncloa admiten que no se puede descartar ninguna opción, como el adelanto electoral, que algunas voces dentro del Consejo de Ministros venían apuntando desde primera hora de este viernes en caso de decayesen los decretos, tal como ha ocurrido.

El presidente, tomó la palabra al final del debate sobre los decretos y lanzó una advertencia a PP y Junts, los cuales tumbaron los decretos con su voto en contra junto a Vox. La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan", dijo desde la tribuna.

Además, fuentes gubernamentales cargan contra el grupo de Alberto Núñez Feijóo y Carles Puigdemont y consideran que no han medido las consecuencias de votar en contra de unas medidas que iban a amortiguar el principal problema que sufre el país. "Lo veremos en las urnas", señalan, dando por hecho que esta decisión les pasará factura electoral.

Este sábado hay convocadas manifestaciones por la vivienda en más de 50 ciudades y Sánchez estará muy pendiente de la movilización ciudadana en las calles para tomar una decisión.