La RFEF desmiente al Salamanca CF UDS y no se jugará ningún partido de Copa del Rey este miércoles

Es oficial. Este miércoles no se jugará ningún partido de la Copa de S.M. El Rey en señal de duelo, respeto y solidaridad con todas las víctimas del tráfico accidente ferroviario que ha tenido lugar en Urda.

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A pesar de que en un primer momento todos los medios de comunicación deportivos, así como los medios locales de esta ciudad, incluido Salamanca24horas.com, habían informado de la suspensión de toda la jornada, minutos después el Salamanca CF UDS respondió a estas noticias asegurando que el partido que le iba a enfrentar contra el Celta de Vigo este miércoles se mantenía en fecha y hora.

Sin embargo, la RFEF ha publicado ya el comunicado donde ha asegurado la suspensión de todos los partidos que se tenían que disputar en esta jornada de miércoles, incluido el Salamanca CF UDS – Celta de Vigo.

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Así, se suspenden los 24 encuentros y la RFEF informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.