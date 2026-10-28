El Salamanca FS remonta y estará en la siguiente ronda de Copa del Rey

Otra ronda superada por el Salamanca Fútbol Sala en Copa del Rey. Los charros ganaron por 3-4 en casa del River Zamora y ahora esperarán para conocer si su rival en la próxima ronda es un Segunda B o un Segunda (en este último caso, se jugaría seguro en el pabellón de La Alamedilla).

Publicidad Publicidad

Los de Chema Sánchez se marcharon al descanso en desventaja por 2-1, con tanto anotado por Barrajón. Tras el paso por los vestuarios, un doblete de Segura y un tanto de Domínguez dieron la victoria al equipo charro.

Ahora, en el Salamanca FS confían en recibir en casa a un rival de Segunda División y plantar cara en una noche mágica de Copa del Rey.