Íñigo Eguaras: “Si nos podemos poner por delante, se les va a hacer cuesta arriba”

Una eliminatoria para disfrutar, pero con ambición. “Es una primera experiencia que hay que disfrutar. Es un premio para el club y para los jóvenes. Va a ser una fiesta, sin olvidar que es una eliminatoria. Hay que dar una buena imagen, pero a lo que vamos es a ganar”.

Publicidad Publicidad

Un Celta que puede introducir cambios. “Son chavales jóvenes que están en buena dinámica. Vienen de jugar la semana pasada competición europea y Liga, así que creo que la intención será rotar. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro estilo, salir con hambre y, vuelvo a repetir, es un partido para disfrutar”.

La falta de acierto de cara a portería. Eguaras señaló que el equipo debe mejorar su efectividad para aprovechar el trabajo ofensivo que viene realizando en Liga. “Tenemos que incidir en que las ocasiones hay que aprovecharlas. Últimamente tenemos un déficit: generamos mucho, pero no las convertimos en gol. Hay que tener hambre y ser ambiciosos de cara a portería. Si generas ocasiones y no las metes, que no parezca que el equipo no quiere ir a por el partido”.

Publicidad Publicidad

Los errores defensivos. El futbolista considera que el Salamanca UDS está pagando algunos fallos en encuentros en los que ha tenido protagonismo con balón. “Estamos viendo que en la mayoría de los partidos llevamos el peso del juego. Creo que los últimos encuentros se nos han ido los tres puntos por errores. El otro día, otro tanto, un tanto dudoso… Depende de cada uno. Creo que el equipo está trabajando bien, pero defensivamente tenemos que dar un plus. Es algo colectivo y estamos trabajando en ello”.