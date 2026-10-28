El Salamanca mantenía el partido contra el Celta de Copa del Rey a pesar del anuncio de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido suspender los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey previstos para este miércoles, 28 de octubre, tras el grave accidente ferroviario ocurrido a primera hora en la provincia de Toledo.

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Sin embargo, aunque en un primer momento este medio ha publicado que el partido del Salamanca CF UDS contra el Celta de Vigo también entraba dentro de esta suspensión, el propio club decidió hacer una publicación en redes sociales anunciando que mantenían el horario y la fecha del partido, fijado para las 21:00 horas en el estadio Helmántico.

El siniestro ferroviario, que ha provocado varias decenas de fallecidos, también ha afectado a las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía, lo que condiciona los desplazamientos de equipos y aficionados. Ante esta situación, la Federación ha optado por suspender la jornada copera de este miércoles. Por el momento, queda pendiente conocer cuándo se disputarán los encuentros aplazados.

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El club salmantino ha eliminado de sus redes sociales el post donde anunciaba y donde se podía leer que "El encuentro de Copa del Rey de esta noche entre el Salamanca UDS y el @RCCelta se mantiene según el horario previsto. Reiteramos nuestro cariño y respeto a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria. Esta noche guardaremos un minuto de silencio también en memoria de los fallecidos".

Después del comunicado de la RFEF, el club ha trasladado la culpa a la delegada federativa, quien "nos había trasladado que el partido se disputaría según el horario previsto".

El encuentro de Copa del Rey de esta noche entre el Salamanca UDS y el @RCCelta se mantiene según el horario previsto. Reiteramos nuestro cariño y respeto a todas las personas afectadas por la tragedia ferroviaria. Esta noche guardaremos un minuto de silencio también en memoria de los fallecidos. — Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) October 28, 2026