El Salamanca CF UDS, a plantar batalla ante el Celta y a vivir una noche mágica en el Helmántico

El Salamanca CF UDS afronta el choque de esta noche ante el Celta de Vigo con la ilusión de un niño en la noche de Reyes. El equipo dirigido por Iker Muniain se enfrenta a un Primera División en el estadio Helmántico (21:00 horas).

Publicidad Publicidad

“Mi experiencia como jugador contra equipos más modestos… A mí me gustaba mucho, creo que es la esencia del fútbol, de esta competición, que te permite enfrentarte a cualquier rival. Pocas veces recuerdo que las primeras eliminatorias hayan sido fáciles. Yo confío ahora, en mi caso, en que siempre puede haber sorpresas, en que se puede hacer frente. Hay que ser honesto: jugamos contra un equipo de Primera, pero yo confío”, asegura el técnico del Salamanca CF UDS en la previa del partido.

Eguaras será uno de los guerreros de Muniain en el verde. El centrocampista, con presencia en el fútbol profesional, llevará el timón del Salamanca CF UDS y pone la llave del partido encima de la mesa: “Hay que pegarles un susto, que no piensen que va a ser fácil. El apoyo de la gente será fundamental y tenemos que aprovechar las ocasiones que tengamos. Si marcamos, se les va a hacer el partido muy cuesta arriba”.

Publicidad Publicidad