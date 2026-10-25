El Salamanca CF UDS busca regresar a la zona de playoff ante el Talavera

Muniain no quiere distracciones de sus jugadores antes de la Copa del Rey. Primero, el Talavera. Y no es para menos. El conjunto cerámico cuenta con solo un punto menos que el Salamanca CF UDS en la clasificación y ambos quieren acabar en zona de playoff al término de la jornada.

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El Municipal El Prado acoge el choque entre dos aspirantes a la zona alta este domingo. El pitido inicial se dará a las 17 horas y los tres puntos abrirán la puerta a los puestos de privilegio de la clasificación.

El Talavera cuenta en sus filas con nombres poderosos en la categoría como el portero Álvaro Fernández, el zaguero Carlos Pascual o los atacantes Isi Ros y Sergio Benito.