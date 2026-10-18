(1-1) El Salamanca CF UDS se queda sin dos puntos ante el Navalcarnero en el descuento

El Salamanca CF UDS empató a uno ante el Navalcarnero en el estadio Helmántico. Los de Muniain no estuvieron a su nivel habitual, pero vieron cómo los visitantes igualaban en el tiempo de descuento de penalti.

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El once de Muniain estuvo formado por Álvaro Jiménez en la portería; Ucin, Imanol, Levrand y Murua en la zaga; Eguaras, Alsua y Barriga en la medular; y con Óscar León, William y Urki en ataque.

Desde el inicio, se vio un duelo lento y con piernas cansadas por parte de ambos conjuntos tras su participación en la Copa RFEF. El Navalcarnero estuvo cerca del gol con un disparo de Kensley que golpeó primero el travesaño y luego el poste.

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La mejor para el Salamanca CF UDS llegó al filo del descanso con un pase al espacio de Barriga, un control de Óscar León y el disparo del extremo se fue fuera por poco.

La segunda mitad comenzó con un Salamanca CF UDS más intenso y Alsua, todo pundonor, ponía por delante a los charros con un zapatazo desde la frontal (1-0). Pero el Navalcarnero tuvo el balón y fue poco a poco acercándose hacia la meta de un inseguro Álvaro Jiménez.

En el tiempo de descuento, el visitante Mario Jiménez se interna en el área y cae derribado. Penalti. Mario Sánchez empataba desde los once metros y dejaba al Salamanca CF UDS sin liderato.